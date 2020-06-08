YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Ahlatcı il genel meclisi üyeleriyle biraraya geldi

Ahlatcı il genel meclisi üyeleriyle biraraya geldi

ÇORUM HABERLERİ  | 08.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında il genel meclisi toplantıları ertelenmişti.

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında il genel meclisi toplantıları ertelenmişti. Yaklaşık iki aylık ertelemenin ardından il genel meclisi bugün yeniden başlarken, AK Parti’de ilk grup toplantısı gerçekleştirildi. Parti binasında İl Başkanı Ahlatcı başkanlığında yapılan toplantı da yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.
Türkiye’nin pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Ahlatcı, ülkenin sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısının da buna örnek olduğunu söyledi. Salgın tüm dünyada etkisini sürdürürken 45 günde bin yataklı hastanenin açılışının yapıldığını, yurt dışından da çok sayıda vatandaş ve hastanın tahliye edilerek Türkiye’ye getirildiğini kaydeden Ahlatcı, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başaramadığı tedbirleri biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde başardık. Gelişmiş ülkelerde insanları ölüme terk edilirken, devletimiz yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bu süreçte işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnalarımız başta olmak üzere çalışanlarda dahil 60 bin kişiye 62 milyon lira nakdi yardımda bulunduk” dedi.
Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Ahlatcı, Çorum’u daha ileri götürmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce ve il genel meclisi üyeleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Çorum Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
05:03
Öğle
12:44
İkindi
16:43
Akşam
20:16
Yatsı
22:04

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Seçil Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.