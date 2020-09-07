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Ahlatcı, kongre sürecini değerlendirdi

ÇORUM HABERLERİ  | 07.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü açıkladı.AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, genel merkez tarafından yürütülen 7.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü açıkladı.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, genel merkez tarafından yürütülen 7. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi. Çorum’da 6 ilçede kongrelerin yapıldığını hatırlatan Ahlatcı, Alaca’da Ragıp Ağaçdan, Boğazkale’de Hüseyin Sülün, Sungurlu’da Metin Özsarı, İskilip’te Yusuf Kaya, Uğurludağ’da Ömer Kiday, Bayat’ta ise Fatih Balcıoğlu ile yola devam ettimlerini açıkladı. Ahlatcı, korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı kongrelerin pandemi sürecine uygun önlemler neticesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.
AK Parti’nin istikametini milletin çizdiğini dile getiren Ahlatcı, “Türkiye her gün güçlenmeye devam edecek. Bizim bir hayalimiz var. Bu millete bir borcumuz var. Allah’ın izniyle peşine düşecek, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım onu geçecek ve ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Millet iradesini merkeze alan ülkesine ve davasına sevdalı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilk günkü heyecanla yürümeye devam ediyoruz. AK Parti, milletine duyduğu inanç ve 19 yıldır millete verdiği sözleri yerine getirmiş olmanın özgüveniyle çizgisini koruyarak, bin yıldır bu topraklarda oluşan birlikte yaşama tecrübesini, kucaklayıcı siyasetinin merkezi ve siyasi söyleminin taşıyıcı unsuru olarak görmektedir” dedi.

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