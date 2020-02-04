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Ahlatcı’dan Kan-Der’e ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 04.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der’i ziyaret etti.Kander Başkanı Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kan-Der’i ziyaret etti.
Kander Başkanı Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi. Ahlatcı, ayrıca önümüzdeki günlerde Çorum’a kurulacak olan Onkoloji Merkezi hakkında da bilgi vererek, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kanser hastaların yaşadığı mağduriyetlerinde önüne geçileceğini ifade etti.
Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temir ve Kadın Kolları üyeleri de hazır bulundu.

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Sabah
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Öğle
12:59
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Duygu Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
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