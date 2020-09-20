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Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama

ÇORUM HABERLERİ  | 20.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kırıkdilim projesi kapsamında yapımı devam eden T3 tünelindeki ikinci tüpte ilk ışığın önümüzdeki günlerde görüleceğini açıkladı.AK Parti Laçin İlçe Kongresinde konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kırkdilim projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kırıkdilim projesi kapsamında yapımı devam eden T3 tünelindeki ikinci tüpte ilk ışığın önümüzdeki günlerde görüleceğini açıkladı.
AK Parti Laçin İlçe Kongresinde konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kırkdilim projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan Ahlatcı, “24 Eylül Perşembe günü yapımı devam eden T3 tünelinin ikinci tüpünün açılışını yapacağız. Bu proje bugün birim fiyatlarıyla yaklaşık 1 milyar liraya mal olacak. Kırkdilim projesi Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum’a yapılan en büyük yatırım. Kırkdilim, Çorum’u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kolayca aşılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak” dedi.

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