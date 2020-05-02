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Ahlat’ta 1071 hatim kampanyası

BİTLİS HABERLERİ  | 02.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte korona virüs salgını (Covid-19) ve diğer musibetlerin defi için “1071 Hatim” kampanyası başlatıldı.Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde Ramazan ayı boyunca okunacak 1071 hatim Kadir Gecesi bağışlanacak.

Ahlat’ta 1071 hatim kampanyası

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte korona virüs salgını (Covid-19) ve diğer musibetlerin defi için “1071 Hatim” kampanyası başlatıldı.
Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde Ramazan ayı boyunca okunacak 1071 hatim Kadir Gecesi bağışlanacak. Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başta Ahlat’ımız akabinde ülkemiz ve Alem-i İslamın arazi ve semavi bütün musibetlerin def’i ve şuanda bütün dünyaya yayılmış Covid-19 virüs salgınının özellikle ülkemiz ve Alem-i İslamın ve bütün insanlığın üzerinden kalkması için 1071 hatim okunacak ve bu okunacak hatmi şeriflerin duası Kadir Gecesi yapılacaktır” denildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hatim kampanyasına katılmak isteyenlerin ahlat1071hatimokuyor@gmail.com mail adresine ve 0434 412 40 47 telefona bildirmeleri istendi.

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