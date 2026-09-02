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İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in Çeşme’de ortaya çıkan son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü ismin kilo kaybı ve yüz hatlarının belirginleşmesi hayranlarını endişelendirirken, “ Çok zayıflamış” ve “Sağlığı yerinde mi” gibi yorumlar peş peşe geldi.

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu
Sariye Nur Dönmez

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sahne performansları ya da özel hayatı ile değil sosyal medyada gündem olan son görüntüsüyle dikkat çekti.

ÇEŞME’DEKİ SON HALİ ENDİŞELENDİRDİ

İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme’deki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Tatlıses, bir kafede vakit geçirirken objektiflere yansıyan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu 1

Tatlıses’in yüz hatlarının daha belirgin hale gelmesi nedeniyle ünlü sanatçı için sosyal medyada “ Çok zayıflamış”, “ Sağlığı yerinde mi” gibi çok sayıda yorum yapıldı. Endişelenen hayranları Tatlıses’in sağlık durumuna yönelik iyi dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi.

İBRAHİM TATLISES HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Geçmiş geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündem olan tatlıses’in son görüntüsü hayranları arasında melek uyandırdı. Ancak görüntülerle ilgili Tatlıses‘ten herhangi bir açıklama gelmedi.

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu 2

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçiren Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzik kariyerini ve sahne çalışmalarını sürdürüyor.

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İbrahim Tatlıses
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