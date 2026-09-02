SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için yarın Abu Dabi'ye gidecek.

TALISCA, AL JAZIRA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe de Anderson Talisca dönemi sona eriyor! 1

Anderson Talisca'nın Al Jazira ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yeni takımında toplamda yıllık 10 milyon euronun biraz üzerinde bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Transferin son aşamasına gelen Talisca, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere yarın Abu Dabi'ye uçacak.

CİHAN KAMER'DEN TALİSCA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe de Anderson Talisca dönemi sona eriyor! 2

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de Talisca'nın ayrılığıyla ilgili konuştu. Kamer, Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli takıma katkı sağlayarak ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Talisca katkı vererek gidiyor. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Transferin bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

FENERBAHÇE FORMASIYLA 75 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe de Anderson Talisca dönemi sona eriyor! 3

Anderson Talisca, Fenerbahçe kariyerinde toplam 75 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı yıldız bu maçlarda 44 gol ve 7 asist üreterek sarı-lacivertli takımın hücum hattına önemli katkı sağladı.

Talisca'nın Al Jazira'ya transferinin sağlık kontrolü ve resmi imza sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Ümit Akdağ'ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandıBeşiktaş Ümit Akdağ'ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması!Galatasaray'dan Bitshiabu transferi için KAP açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer Anderson Talisca fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi hediyesi! Dünya yıldızı geliyor

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi hediyesi! Dünya yıldızı geliyor

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

EYT'yi kıl payı kaçıranlar: Hesap değişti, sadece SGK değil! Yargıtay'dan karar

EYT'yi kıl payı kaçıranlar: Hesap değişti, sadece SGK değil! Yargıtay'dan karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.