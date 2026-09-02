Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için yarın Abu Dabi'ye gidecek.

TALISCA, AL JAZIRA İLE ANLAŞTI

Anderson Talisca'nın Al Jazira ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yeni takımında toplamda yıllık 10 milyon euronun biraz üzerinde bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Transferin son aşamasına gelen Talisca, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere yarın Abu Dabi'ye uçacak.

CİHAN KAMER'DEN TALİSCA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de Talisca'nın ayrılığıyla ilgili konuştu. Kamer, Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli takıma katkı sağlayarak ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Talisca katkı vererek gidiyor. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Transferin bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

FENERBAHÇE FORMASIYLA 75 MAÇA ÇIKTI

Anderson Talisca, Fenerbahçe kariyerinde toplam 75 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı yıldız bu maçlarda 44 gol ve 7 asist üreterek sarı-lacivertli takımın hücum hattına önemli katkı sağladı.

Talisca'nın Al Jazira'ya transferinin sağlık kontrolü ve resmi imza sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.