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Ahlat’ta 140 kilometrelik köy yolu ağı ulaşıma açıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden açıldı.Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı 26 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, 10 gün boyunca yürüttükleri çalışmalarla 140 kilometrelik köy yolu ağının ulaşıma açıldığını söyledi.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden açıldı.
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı 26 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, 10 gün boyunca yürüttükleri çalışmalarla 140 kilometrelik köy yolu ağının ulaşıma açıldığını söyledi. Bazı köy yollarında kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğinin ifade eden Gündoğan, köy yollarında genişletme çalışmalarını ve köy içlerinde ise kar temizleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

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Tatvan
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