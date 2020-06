Ahlat’ta 2 bina karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen 2 bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, ilçe merkezindeki Kacer Mahallesi Orta 1 Nolu Sokak No: 66 daire No:1 adresindeki bina ile Kırklar Mahallesi Ovakışla 21 Sokak No: 7 İçkapı No: 2 adresindeki bina geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların binalarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binalarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.