YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta 2 bina karantinaya alındı

Ahlat’ta 2 bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.06.2020 23:48 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen 2 bina karantina altına alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, ilçe merkezindeki Kacer Mahallesi Orta 1 Nolu Sokak No: 66 daire No:1 adresindeki bina ile Kırklar Mahallesi Ovakışla 21 Sokak No: 7 İçkapı No: 2 adresindeki bina geçici süreyle karantinaya alınmıştır.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen 2 bina karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, ilçe merkezindeki Kacer Mahallesi Orta 1 Nolu Sokak No: 66 daire No:1 adresindeki bina ile Kırklar Mahallesi Ovakışla 21 Sokak No: 7 İçkapı No: 2 adresindeki bina geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların binalarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binalarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
PARTNERBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedimBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedim

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
02:54
Sabah
04:43
Öğle
12:20
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Vali Çağatay’dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür

Vali Çağatay’dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.