Esra Ezmeci başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları yanıtlayarak dikkat çekiyor. Son olarak çıktığı yayında kalça estetiği yaptırmadığını söyleyerek ayağa kalkan ve fiziğini gösteren Ezmeci bu sefer paylaşımıyla gündemde.

Esra Ezmeci Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'ye gitti. Buradan başörtülü pozlarını paylaşan Ezmeci paylaşımına şu notu düştü:

“Kadir Gecesi; sadece bir kandil değil, insan ruhunun yeniden doğduğu gecedir. Bu gece edilen bir dua bazen yıllardır taşınan bir yükü hafifletir, bir umut kalbin en karanlık yerine ışık olur. Çünkü insanın psikolojisini en çok iyileştiren şey; inanmak, teslim olmak ve kalbini Allah’a dayamaktır. Bu mübarek gecede kalbinizdeki tüm ağırlıklar hafiflesin, dualarınız kabul olsun, ruhunuz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."

Esra Ezmeci'nin başörtülü pozları sosyal medyada dikkat çekti. Esra Ezmeci'yi görenler sosyal medyada ikiye bölündü.

Ezmeci'nin bu halini beğenenler olduğu kadar eleştirenler de vardı. Kimi zaman zaman bu tarz pozlar paylaşan Esra Ezmeci'ye "Reklam yapıyorsun", "Gösteriş için camiye gidiyorsun" eleştirileri de geldi.