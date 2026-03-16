Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile adeta erken bir finale çıkacak olan İngiliz devi Liverpool, Premier Lig'de ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kalarak eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kırmızıların oynadığı silik futbol Ada basınında tartışma yaratırken, maçın ve Liverpool adına gecenin tek kazananı ise 17 yaşındaki genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha oldu.

TOTTENHAM MAÇINA DAMGA VURDU, EFSANELERİ BÜYÜLEDİ!

Zorlu Tottenham derbisine teknik direktör Arne Slot'un sürpriz bir kararıyla ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan genç yıldız adayı, hızı, tekniği ve cesaretiyle stadyumdaki herkesi kendisine hayran bıraktı.

Maçın ardından Ngumoha'nın performansını değerlendiren efsane isimler, genç yeteneğe övgüler yağdırdı. İngiliz futbolunun ikonik ismi Wayne Rooney, genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan kaleyi düşünen ve son derece pozitif bir oyuncu. Topu almaya bu kadar istekli olan genç oyuncuları izlemek benim için her zaman büyük bir keyif olmuştur. Maç boyunca Liverpool oyuncularının topu sürekli ona vermesini istediniz. Gerçekten heyecan verici ve eğlenceli bir yetenek."

Eski yıldız futbolcu Micah Richards da Rooney'e destek vererek, Tottenham'ın tecrübeli sağ beki Pedro Porro'nun yaşadığı zorluğa dikkat çekti:

"Günümüz futbolcularının çoğu topu ayaklarında tutmak için güvenli paslar atıyor ama o çok pozitif ve sakin. Pedro Porro, Ngumoha'ya karşı ne yapacağını bilemediği için inanın çok zorlandı. Gelişim sürecinin bir sonraki aşaması sadece son paslarını düzeltmek olacak."

ARNE SLOT'TAN ÖZEL TEBRİK VE "GALATASARAY" BASKISI

Öğrencisinin performansından son derece memnun olan teknik direktör Arne Slot ise, "Sahada kaldığı süre boyunca rakip için sürekli tehdit oluşturdu ve bu kesinlikle bizim açımızdan maçtan çıkarılacak en olumlu noktalardan biriydi" diyerek oyuncusunu onurlandırdı.

İngiliz basını ise Tottenham maçındaki bu resitalin ardından Arne Slot'a çağrıda bulunarak, bu sezon 19 maçta 1 gol kaydeden Rio Ngumoha'nın Galatasaray ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi rövanş maçında mutlaka ilk 11'de yer alması gerektiğini manşetlerine taşıdı.