YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Ahlat’ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

BİTLİS HABERLERİ  | 22.12.2020 15:06 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında toplantı yapıldı.Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında toplantı yapıldı.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Dağ, “İlçemizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz saha çalışmalarını sürdürüyor. Bizlerde hep beraber aynı şekilde çalışmamız lazım. Dolayısıyla her birimiz fiili olarak sahada olmak zorundayız. Ancak o zaman olumlu sonuçlar alabiliriz. Tüm çocuklarımızı, öğrencilerimizi takip etmek zorundayız. Hepsi evladımız. Bana göre bu tür eğilimdeki gençlere daha çok ilgi ve devletin şefkat elini göstermemiz gerekir. İnşallah hep birlikte bağımlıkla mücadele de etkin rol oynayacağız” dedi.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve ilgili kurum amirleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! 10 gündür tedavi görüyor Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! 10 gündür tedavi görüyor
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:19
Öğle
12:15
İkindi
14:41
Akşam
17:02
Yatsı
18:25

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Halk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.