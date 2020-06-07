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Ahlat’ta bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir apartman korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak Devran Apartmanında korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Haziran 2020 Tarih ve 51 sayılı kararı gereğince; 7 Haziran 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir apartman korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak Devran Apartmanında korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Haziran 2020 Tarih ve 51 sayılı kararı gereğince; 7 Haziran 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
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Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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