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Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 10.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Afetler 1 nolu caddesi No:20 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 57 sayılı kararı gereğince; 10 Haziran 2020 tarihi saat 17.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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İkindi
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Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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