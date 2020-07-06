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Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen bir bina karantinaya alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Erkizan Mahallesi Kalendar 2.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen bir bina karantinaya alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Erkizan Mahallesi Kalendar 2. Sokak No:9/A adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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İkindi
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Akşam
19:46
Yatsı
21:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Eren Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
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