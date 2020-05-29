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Ahlat’ta cami avlularındaki cuma namazı havadan görüntülendi

BİTLİS HABERLERİ  | 29.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan camiler, cuma namazıyla birlikte yeniden açıldı.Ahlat Kaymakamlığınca belirlenen camilerin avlularında hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan camiler, cuma namazıyla birlikte yeniden açıldı.
Ahlat Kaymakamlığınca belirlenen camilerin avlularında hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı. Merkez Ulu Camii avlusunda kılınan cuma namazı havadan drone ile görüntülendi. Maske kuralına özen gösteren vatandaşlar, evlerinden seccadelerini getirdi. Seccadelerini belirlenen yerlere seren vatandaşlar, ezanın okunmasından sonra 2,5 aylık aradan sonra cuma namazı kıldı.
Günler sonra cuma namazı kılan vatandaşlar çok mutlu olduklarını ifade ederek, korona virüs salgının bir an önce bitmesini ve en kısa zamanda cami içlerinde namaz kılmayı arzu ettiklerini dile getirdiler.

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Sağlık Eczanesi
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