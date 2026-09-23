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Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

"Perihan Abla"nın Meraklı Melahat'ı, "Ruhsar"ın Gözüm Abla'sı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen'in hayatını bakımevinde sürdürdüğü öğrenildi.

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden olan Tuluğ Çizgen son haliyle gündeme geldi. Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Çizgen uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde bakımevinde kalan 78 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ruhsar ın Gözüm Abla sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 1

Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren oyuncu unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.

Ruhsar ın Gözüm Abla sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 2

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT
Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen sağlık sorunları yaşayınca ‘Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.

Ruhsar ın Gözüm Abla sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 3

Bir süredir bakım evinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, o buluşmadan bir kareyi paylaştı. Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken usta oyuncunun son hali de gündem oldu.

Ruhsar ın Gözüm Abla sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 4

Usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” sözleriyle Çizgen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Tuluğ Çizgen
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