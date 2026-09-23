Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden olan Tuluğ Çizgen son haliyle gündeme geldi. Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Çizgen uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde bakımevinde kalan 78 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren oyuncu unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen sağlık sorunları yaşayınca ‘Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleşti.

Bir süredir bakım evinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, o buluşmadan bir kareyi paylaştı. Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken usta oyuncunun son hali de gündem oldu.

Usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” sözleriyle Çizgen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.