Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şubat ayında göreve getirilen ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar, kırmızı-siyahlı ekibin başında 23 resmi karşılaşmaya çıktı.

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam, takımın başında maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

UĞUR UÇAR İLE AYRILIK

Çorum FK, ligde geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 7 puan topladı.

Bu sonuçların ardından Çorum FK, lig sıralamasında 11. basamakta yer aldı. Kulüp yönetimi, Uğur Uçar ile yolların ayrılması yönünde karar verdi.

ABDULLAH AVCI GÜNDEMDE

Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından Çorum FK'da yeni teknik direktör arayışı da başladı. beIN Sports'un haberine göre Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek.

Çorum FK'nın Avcı ile yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.