SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Şubat ayında göreve gelen Uçar, 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Çorum ekibinin yeni teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşeceği belirtildi.

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şubat ayında göreve getirilen ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar, kırmızı-siyahlı ekibin başında 23 resmi karşılaşmaya çıktı.

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam, takımın başında maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

UĞUR UÇAR İLE AYRILIK

Abdullah Avcı Süper Lig e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı 1

Çorum FK, ligde geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 7 puan topladı.

Bu sonuçların ardından Çorum FK, lig sıralamasında 11. basamakta yer aldı. Kulüp yönetimi, Uğur Uçar ile yolların ayrılması yönünde karar verdi.

ABDULLAH AVCI GÜNDEMDE

Abdullah Avcı Süper Lig e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı 2

Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından Çorum FK'da yeni teknik direktör arayışı da başladı. beIN Sports'un haberine göre Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek.

Çorum FK'nın Avcı ile yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler şaştıOzan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler şaştı
Fransa Milli Takımı, Türkiye’ye geldiFransa Milli Takımı, Türkiye’ye geldi
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.