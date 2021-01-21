YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta eksi 10 derecede karla mücadele çalışması

Ahlat’ta eksi 10 derecede karla mücadele çalışması

21.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından gece eksi 10 derecede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına çıkartıyor.Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar sürüyor.

Bitlis’in Ahlat Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından gece eksi 10 derecede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına çıkartıyor.
Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar sürüyor. Öncelikli olarak ana arterlerden başlayarak vatandaşların müşterek kullanabileceği ve erişebileceği alanları temizleyen belediye ekipleri, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Gecenin geç saatlerine kadar karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, emeği geçenlere teşekkür etti. Kar temizleme çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, “Eksi 10 derecede çalışma sergiliyoruz. Aslında son 2 gündür bütün mahalle ve çarşı merkezlerimizde çalışma yürütüyorduk. Ancak şu an yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Şükrediyoruz Allah’a. Aslında dualarımızla karı bekliyorduk. Sebep ise şu, büyük bir kuraklığın eşiğindeyken Cenab-ı Hak yeniden böyle bir imkan verdi. Bundan dolayı her ne kadar belediyelere ciddi anlamda bir yük getirse de bu işin rahmet tarafını düşünmek lazım. Ama görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gerek zabıtamız gerek temizlik ekibimiz, iş makinelerimizle çarşı merkezinde bulunan karı kamyonlarla dışarıya taşıyoruz. Otomatikman bu bizlere çok ciddi bir külfet getiriyor. Fakat vatandaşımızın sıhhati, sağlığı ve esnafımızın buradaki rahat çalışma ortamını sağlamak bizim görevimiz, bizde bunu büyük bir zevkle yapıyoruz, mutlulukla yapıyoruz. İnşallah biz bu konuda Türkiye’de birçok yere model olacak çalışmayı sergiliyoruz. Bu bir örnektir. Yoğun kar yağışı olan yerler aslında karın dışarı taşınma hacmini de bu vesileyle ortaya koymuş olacaklar. Ben burada çalışan bütün ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Ahlat’ta eksi 10 derecede karla mücadele çalışması

Ahlat’ta eksi 10 derecede karla mücadele çalışması

Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adilcevaz’da karla mücadele çalışması

Adilcevaz’da karla mücadele çalışması

Adilcevaz’da karla mücadele çalışması

Adilcevaz’da karla mücadele çalışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.