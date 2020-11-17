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Ahlat’ta hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

BİTLİS HABERLERİ  | 17.11.2020 16:26 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Kasım 2020 tarihinde Devlet Bahçeli Bulvarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yaptığı belirtildi.

Ahlat’ta hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Kasım 2020 tarihinde Devlet Bahçeli Bulvarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirenlerin Y.G. ve M.S.B. isimli şüpheliler olduğu tespit edilerek yakalanmış, şüphelilerin yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 2,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. M.S.B. isimli şüpheli beyanında, uyuşturucu maddesini R.E. isimli şüpheliden temin ettiğini beyan etmiş ve cumhuriyet savcısının arama kararı doğrultusunda R.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 parça halinde daralı ağırlığı 47,96 gram esrar bitkisi, 2 parça halinde daralı ağırlığı 2,89 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 26 adet fişek ele geçirilmiştir. Y.G. ve M.S.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış, R.E. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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