YURTHABER
  4. Ahlat’ta kar yağışı

Ahlat’ta kar yağışı

BİTLİS HABERLERİ  | 03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolu da ulaşıma kapandı.Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ahlat’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ahlat’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Tatvan’da muhtarlar toplantısı düzenlendiTatvan’da muhtarlar toplantısı düzenlendi
Bitlis’te 50 köy yolu ulaşıma kapandıBitlis’te 50 köy yolu ulaşıma kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kontrolden çıkan traktör can aldı

Kontrolden çıkan traktör can aldı

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:21
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:32

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Y.Güven Ecz.Eczanesi
Tatvan
Göl Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

Başkan Çoban’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Çoban’dan Mevlid Kandili mesajı

Başsavcı Özcan Ve Ağır Ceza Reisi Bodur’dan Ahlat’a Ziyaret

Başsavcı Özcan Ve Ağır Ceza Reisi Bodur’dan Ahlat’a Ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.