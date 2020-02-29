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Ahlat’ta kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 29.02.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde şubat ayının son gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.İlkbahar mevsiminin başlangıcı olan Mart ayına girmeye hazırlanan Bitlis ve ilçelerinde kar yağışı yeniden etkili oldu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde şubat ayının son gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
İlkbahar mevsiminin başlangıcı olan Mart ayına girmeye hazırlanan Bitlis ve ilçelerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Havanın yaklaşık 10 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ahlat’ta vatandaşlar yağan kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerine yağan karı temizlemekle uğraştı. Ahlatlı vatandaşlardan Nurdoğan Şimşek, baharı beklerken kışın yeniden geldiğini belirterek, “Yaklaşık 10 gündür Ahlat’ta kar yağmıyordu, bu gün ar yağdı. Mart’a girdik kar yağmayacağını zannettik. Yine kar yağdı herhalde kışımız bitmeyecek” dedi.
Bir diğer vatandaş Talat Cihangir’de, “Kışın bittiğini tahmin ederken tekrardan kış geldi. Kar yağıyor bayağı bir kar var. Bizde yaz geliyor diye bayağı sevinmiştik. Yine dam süpürmeye, yolları temizlemeye devam” diye konuştu.

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