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Ahlat’ta korona virüs denetimleri

BİTLİS HABERLERİ  | 08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimleri yapıldı.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla korona virüs tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla korona virüs tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ahlat’ta yapılan denetime katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Kaymakam Dağ’a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Komiser Yılmaz Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İzzettin Altıntaş, muhtarlar ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

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