YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta korona virüs tedbirleri denetimi

Ahlat’ta korona virüs tedbirleri denetimi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı denetimler sürüyor.İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde korona virüs denetimleri yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı denetimler sürüyor.
İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde korona virüs denetimleri yapıyor. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın da katıldığı denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amaçlanıyor. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara "Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bilgilendirilmeler yapılarak, özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı.
Denetimlere katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, denetim yaptıkları ve ziyaret ettikleri esnafa maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uyma uyarılarında bulundu.
Yapılan denetimlerde Kaymakam Erat’a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birimler eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
PARTNER'Evlilik' sorusu güldürdü'Evlilik' sorusu güldürdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu

Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:16
Öğle
12:22
İkindi
16:09
Akşam
19:18
Yatsı
20:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Göl Eczanesi
Tatvan
Yenı Güven Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı

Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı

Tatvan’da Fizik Tedavi Ünitesi Hizmete Açıldı

Hizan Öğretmen Evi 3 Yıldızlı Otel Konforunda

Hizan Öğretmen Evi 3 Yıldızlı Otel Konforunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.