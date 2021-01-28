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Ahlat’ta ‘Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ toplantısı

28.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ fizibilite çalışması ilk tanıtım ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ fizibilite çalışması ilk tanıtım ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, proje yürütücüsü ilgili kurum yetkilileri ve fizibilite projesi yüklenici kurum uzmanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikreğ Dağ, “Madavans Vadisi bizim geçmişten günümüze uzanan bir tarih çizgimiz. Burayı bir turizm merkezi yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ahlat Kaymakamlığı olarak hazırladığımız ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kabul edildi. Bugünde proje fizibilite çalışmasının ilk tanıtım ve değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Fizibilite çalışması yüklenici kurum yetkilileri aramızdalar, onlar bizlere bir sunum yapacaklar ve daha sonra katılımcılarından görüşlerini alacağız. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Kaymakam Fikret Dağ’ın konuşmasının ardından Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ hakkında sunum yapıldı. Daha sonra projenin fizibilite çalışmasını yürütecek yüklenici kurum yetkilileri tarafından fizibilite projesi hakkında bilgiler verildi. Toplantıya katılan ilgili kurum yetkililerinin görüşlerinin bildirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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