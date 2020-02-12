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Ahlat’ta okullar tatil edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 12.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe günü de (yarın) tatil edildi.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 13 Şubat Perşembe günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe günü de (yarın) tatil edildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 13 Şubat Perşembe günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Akşam
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Yatsı
19:09

Bitlis Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
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