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Ahlat’ta okullar yarın da tatil edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de (yarın) tatil edildi.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de (yarın) tatil edildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
İlçe de böylelikle hafta içi 5 gün boyunca eğitime ara verilmiş oldu.

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Akşam
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Yatsı
19:10

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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