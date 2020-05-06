YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu

Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu

BİTLİS HABERLERİ  | 06.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve öğlene doğru şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yağmur, Bitlis’in Ahlat ilçesinde de etkili oldu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve öğlene doğru şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yağmur, Bitlis’in Ahlat ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. İlçede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için minibüs durakları ve işyerlerinin saçaklarının altında bekledi. Yağmur’dan etkilenen sokak hayvanlarının da barınacak yer aradığı gözlendi. Ahlat’taki vatandaşlardan Aydın Yıldız, “Yağmur biraz hayatı olumsuz etkilese de çiftçilerin için iyidir. Ama biraz fazla yağmurun gelmesi de hem esnaflara hem de erozyon için iyi bir şey olmadığını söyleyebilirim” dedi.
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gün boyu görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:02
Öğle
12:13
İkindi
16:02
Akşam
19:15
Yatsı
20:43

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.