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Ahlat’ta uyuşturucu operasyonu

10.11.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ahlat’ta uyuşturucu operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ahlat ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Özel harekât timleri destekli 2 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında; 31,9 gram metamfetamin, 37,78 gram esrar, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 36 adet fişek, 2 adet bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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