Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51’ncisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması"na, Bitlis’in Ahlat ilçesinden katılan 10 projeden 4’ü dereceye girdi.

Ahlat projelerinden 2’si bölge birinciliği alırken, bir bölge ikinciliği birde bölge üçüncülüğü derecesi elde edildi. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat’ın TÜBİTAK yarışmalarında her geçen yıl daha iyi dereceler aldığını söyledi. Özden, 01-05 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak olan Türkiye finaline Ahlat’tan 2 projeyle katılacaklarını belirterek, “Van’da düzenlenen bölge yarışmasında coğrafya alanında birinci seçilen Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ve değerler eğitimi alanında birinci olan Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi’nin projeleri Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Ayrıca yine Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi coğrafya alanında bölge ikinciliği, sosyoloji alanında bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrencilerimizin başarısı bizleri de oldukça sevindirdi. Umut ediyoruz ki finalde de güzel bir başarı elde edilecektir. Emeği geçen yönetici, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

