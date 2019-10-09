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Ahmet Ağaoğlu: Güven ve istikrar ortamı yakadık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve başladıkları 1.5 yıl önceki durumdan çok farklı bir konumda olduklarını belirterek, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takımla güven ve istikrar ortamı yakaladıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Güven ve istikrar ortamı yakadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde camiaya seslendi. Kulübün geçirdiği ekonomik dönüşümün rakamsal verilerle çok daha çarpıcı hale geldiğini belirten Ağaoğlu, "Eylül ayının son günlerinde yaptığımız basın toplantısında da bu dönüşümden söz ettim. 2010 yılından bugüne ilk defa 107 milyon liraya yakın kar açıkladığımızı belirttim. Bu kar beyanı bir şeylerin iyiye gittiğinin en açık göstergesi. Üstelik dahası da var. 900 milyon lira borcu bulunan, UEFA’da yaklaşık 30’un üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup; futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA’dan men cezasına yol açacak tüm borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk. Üstelik; UEFA kupalarına katılma yasağı almış olmamıza rağmen o yasağı kaldırmayı dahi başararak" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un, Bankalar Birliği ile kulüpler arasındaki Türk futbolunun geleceğini tayin eden ‘yeniden yapılandırma’ anlaşmasına önderlik eden kulüp olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Kulübümüz tüm bu sürecin en önemli aktörlerinden ve yol göstericilerinden birisidir. Haziran ayı sonunda yaptığımız anlaşma ile yeniden yapılandırmaya imza atan ‘ilk’ kulüp oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygulamaya koyduğu Lisans Talimatının yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden ve bu talimatın gerektirdiği tüm şartları yerine getiren de ilk kulüp oldu" dedi.

Ağaoğlu, "O günlerden bugünlere gelerek adım atması mümkün dahi olmayan bir Trabzonspor’dan bugün sürdürülebilir, ileriye doğru yapılandırması olan bir kulübe geldik. Artık karşımızda futbolcularına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan bir kulüp var ki, o da normal bir süreçtir" diye konuştu.

Göreve başladıkları 1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumda olduklarını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gördüğünüz gibi şu an, göreve başladığımız 1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız. Üstelik tam 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir kulüp konumundayız. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün ‘sürdürülebilir’ kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım."

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