Ahmet Ağaoğlu'ndan mesaj

"Bordo-mavililer, o dönemki ismiyle Birinci Lig'e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra, şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya taşıyan ilk kulüp olarak, Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Anadolu'da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor'un ne acı gerçeğidir ki kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı ve başkalarının dümen sularına girmeyi tercih etti. Halbuki bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Son yıllarda içinde bulunduğumuz dönüşüm, işte böyle bir anlayışın karşılığıdır. Karadeniz fırtınasının 53. yaşına girdiği bugün, böyle büyük ve onurlu bir camianın parçası olmaktan ve bu kulübe başkan unvanıyla hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice senelerimiz olsun.' diyor, yönetim kurulumuz adına siz taraftarlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum."

(AA)

