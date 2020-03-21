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Ahmet Ataç’ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Ataç mesajında, Nevruz’un doğanın uyanışı, baharın gelişi, toprağın bereketle yeryüzüne yürüdüğü gün olarak değerlendirdi.

Ahmet Ataç’ın Nevruz Bayramı ve Dünya Şiir Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Ataç mesajında, Nevruz’un doğanın uyanışı, baharın gelişi, toprağın bereketle yeryüzüne yürüdüğü gün olarak değerlendirdi. Ataç, “Doğadaki bu uyanış karşısında takındığımız coşkulu tutum; doğaya, onun bir parçası olan insana ve diğer tüm canlılara duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Doğanın bu uyanışı, yüzyıllar boyunca halkların coşkuya dönüşen bir bayramı olarak kutlanmıştır. 21 Mart ayrıca Dünya Şiir Günü olarak da kutlanmaktadır. Şiirin sözcüklere yüklediği çok anlamlılıkla, Nevruz’un taşıdığı uyanışın güzelliği, bir tesadüf değildir. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Nevruz Bayramı’nı ve Dünya Şiir Günü’nü kutluyor, sağlık dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Altınel Eczanesi
Odunpazari
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
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