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Ahmet Aydın’dan Sincik’e uzman doktor müjdesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesine 2 branşta uzman doktor ataması yapılacağı müjdesini verdi.91’inci devlet hizmet yükümlülüğü kurasıyla Sincik ilçesine 2 branşta uzman doktor ataması yapılacağını belirten, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kurada Sincik ilçesine 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı kadrolarının açıldığını söyledi.Milletvekili Ahmet Aydın, “Sincik Devlet Hastanesi’nde görevli iç hastalıkları uzmanı ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları girdikleri tıpta yan dal sınavlarında başarılı olmuş, uzmanlık eğitimi almak için İki doktorumuz ilçeden ayrılmışlardı.

Ahmet Aydın’dan Sincik’e uzman doktor müjdesi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesine 2 branşta uzman doktor ataması yapılacağı müjdesini verdi.
91’inci devlet hizmet yükümlülüğü kurasıyla Sincik ilçesine 2 branşta uzman doktor ataması yapılacağını belirten, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kurada Sincik ilçesine 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı kadrolarının açıldığını söyledi.
Milletvekili Ahmet Aydın, “Sincik Devlet Hastanesi’nde görevli iç hastalıkları uzmanı ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları girdikleri tıpta yan dal sınavlarında başarılı olmuş, uzmanlık eğitimi almak için İki doktorumuz ilçeden ayrılmışlardı. 91. Devlet hizmet yükümlülüğü kurasıyla Sincik ilçemize bir iç hastalıkları uzmanı ve bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı kadrolarının açıldı. Bu kura ile Sincik ilçemize yeni uzman doktor ataması yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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