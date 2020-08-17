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Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri açılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilenen Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri, hizmete girmek için gün sayıyor.100.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilenen Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri, hizmete girmek için gün sayıyor.
100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve tesisleri Tekirdağ’a kazandıran eski Tekirdağ Belediye Başkanı Ahmet Aygün’ün adı verilen spor tesisleri, 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00’da yapılacak tören ile gençlerin ve sporseverlerin kullanımına açılacak.
Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan şehre kazandırılması planlanan 30 yeni spor tesisinin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut tesislerde de yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 100. Yıl Mahallesi Gençlik Merkezi’nde bulunan, uzun yıllar kullanılmaktan dolayı bakımsız kalan ve tehlike oluşturmaya başlayan spor tesisleri de baştan sona yenilendi.

Halı saha, tenis kortu ve çok amaçlı saha silbaştan yapıldı
Yenileme çalışmaları kapsamında; kapalı tenis kortunun zemininin ve tentesinin yenilenmesi, halı sahanın boyutları büyütülerek yeniden inşa edilmesi, açık tenis kortunun üzerinin kapatılarak basketbol, voleybol, hentbol ve tenis oynanabilecek şekilde çok amaçlı kapalı spor sahasına dönüştürülmesi ve kafeterya ile soyunma odalarının yenilenmesi ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

“Gençlerimize ve sporseverlere hayırlı olsun”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “100. Yıl Mahallemizde bulunan gençlik merkezimizin spor tesislerini baştan sona yeniledik. Kapalı tenis kortumuzun yanı sıra, açık kortun yerine inşa ettiğimiz çok amaçlı kapalı spor sahamızı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları için uygun hale getirdik. Spor kompleksimiz içine, standartlara uygun ölçülerde kazandırdığımız futbol sahamızı da, genç kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Yılsonuna kadar yaklaşık 30 yeni spor tesisini daha şehrimize kazandıracağımızı da hatırlatmakta yarar görüyorum. 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00’da gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Şimdiden gençlerimize ve tüm sporseverlere hayırlı olsun” diye konuştu.

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