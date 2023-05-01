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Ahmet Aytar vefatının yıldönümünde anıldı

01.05.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Atlet Merhum Ahmet Aytar, vefatının 31. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Ahmet Aytar vefatının yıldönümünde anıldı

Elazığ’da 1922 yılında dünyaya gelen ve 1951 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları’nda ülkeye maraton dalında ilk altın madalyayı kazandıran Milli Atlet Ahmet Aytar, vefatının 31. yılında kabri başında dualarla anıldı. Kariyerinde 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonluğu bulunan Aytar, 1 Mayıs 1992 yılında vefat etmişti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada; "Uzun yıllar boyunca ilimizi atletizm alanında gururla temsil edip, ülkemize Akdeniz Oyunları Şampiyonası’nda atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz merhum Ahmet Aytar, aynı zamanda ilimizi temsilen katıldığı 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonaları’nda birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Ahmet Aytar ismi daha önce merkezdeki salonumuza verilmişti, salonun yıkılmasıyla bir müddet Ahmet Aytar meydanı olarak anıldı. Belediyemizin kent meydanı projesi devam ettiğinden belediye başkanı Şahin Şerifoğluları spor kamuoyuna yaptığı açıklama ile stadyum yanında yapılan 3000 kişilik spor salonuna isminin verileceğini açıkladıktan sonra valimiz Dr. Ömer Toraman’ın onayı ile Ahmet Aytar ismi bakanlığımıza teklif edildi. Vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız milli atletimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.


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