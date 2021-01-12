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Ahmet Bayram, Adana’dan dereceyle döndü

12.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 11.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonunu 1 saat 15 dakikada koştu. Genel klasmanda 638 sporcu arasında 30’ncu olan Bayram, 45-49 yaş kategorisini ise zirvede tamamladı.
Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü anısına düzenlenen 11’inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, yoğun katılımla gerçekleşti. Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi’nde başlayan koşu, Merkez Park’ta son buldu. 638 sporcunun katıldığı yarışta, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakikada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, genel klasmanı 30’ncu sırada tamamlarken; 45-49 yaş kategorisini birincilikle tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, 11. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda yaş kategorisini birincilikle tamamlayan Ahmet Bayram’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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