Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması: Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi

Ahmet Bulut, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki "Türkiye Transfer Piyasası" adlı oturuma katıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TARAFTARLAR İÇİN GALATASARAY'I İSTEDİ"

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Falcao'yla ilgili "Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba'dan fazla değil. Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray'ı istedi. Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY'A YAKIŞMAYAN BİR BAŞKANDI"

Ahmet Bulut, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de eleştirdi. Dursun Özbek'in verdiği sözleri tutmadığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Dursun Özbek, Galatasaray'a yakışmayan bir başkandı. Galatasaray başkanı söz verdiği zaman yerine getirmeli. Ben ona 3 iş yaptım. Bruma'yı 15 milyon avroya sattım. Başkana, 'menajerlik mukavelesi yapalım' dedim. Bana, 'Başka işler yapalım, hallederiz' dedi. Sonra Feghouli ve Belhanda'yı getirdim yine 'haftaya mukavele yaparız' diye diye seçime gitti. 'Kazanacağım' dedi, kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı' dedi. Bende 'Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor'un değil' dedim. İlk defa orada kazık yemiştim."