Ahmet Çakar'dan canlı yayında flaş iddia! Şüpheli maçı açıkladı: "İki Milli oyuncu bahis işinde!

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar canlı yayında Milli Takım'da forma giyen iki futbolcunun bahis şüphesi altında olduğunu belirtirken, teknik direktör Montella’nın istifa resti çektiğini iddia etti.

Burak Kavuncu

Türk futbol gündemi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar’ın canlı yayında ortaya attığı akılalmaz iddialarla sarsılıyor. A Milli Takım’ın kalbinde büyük bir kriz olduğunu öne süren Çakar, iki milli futbolcunun yasa dışı bahis skandalına karıştığını ve teknik direktör Vincenzo Montella’nın istifanın eşiğine geldiğini iddia etti.

TÜRK FUTBOLUNDA "BAHİS" DEPREMİ! AHMET ÇAKAR: "İKİ MİLLİ OYUNCU İŞİN İÇİNDE!"

Ahmet Çakar, canlı yayında henüz doğrulanmadığını ancak çok ciddi bir istihbarat aldığını belirterek bombayı patlattı. Çakar'ın iddiasına göre, Ay-Yıldızlı formayı terleten ve kadronun banko isimlerinden olan iki milli oyuncu, Türkiye’nin maçlarına yönelik bahis faaliyetlerinin içinde yer alıyor. İşte Çakar'ın gündem olan o sözleri...

"Benim aldığım istihbarat, teyitli değil, Milli Takım’da oynayan, direkt oynayabilecek 2 oyuncu bahis işinin içinde. İki milli oyuncu bahis işinin içinde."

ŞÜPHELİ MAÇ: TÜRKİYE - GÜRCİSTAN!

Çakar, bahis şüphesinin odağındaki karşılaşmayı da açıkça işaret etti: Türkiye - Gürcistan maçı. İddiaya göre oyuncular, bu karşılaşma için "Karşılıklı gol olur" (KG Var) seçeneğine yönelik hareket etti. Çakar, durumun vahametini şu sözlerle anlattı:

"Direkt 'Türkiye kazanır' oynasalar fazla bir sorun yok, idari ceza alırlar. Ama 'Karşılıklı gol olur' oynamak doğrudan yargının işine girer ve şike kapsamına alınabilir."

MONTELLA İSTİFA RESTİ Mİ ÇEKTİ?

Skandalın perde arkasında teknik heyetin de durumdan haberdar olduğu öne sürüldü. Ahmet Çakar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın bu iddialar karşısında büyük bir şok yaşadığını ve yönetime "Bu şartlarda ben görevime devam edemem, istifa ederim" dediğini iddia etti.

GÖZLER TFF VE YARGIDA

Bu ağır iddialar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu. Eğer iddialar yargıya taşınırsa, Türk futbol tarihinin en büyük disiplin ve hukuk soruşturmalarından birinin fitili ateşlenebilir.

