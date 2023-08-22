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Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine kılıçları çekti! ''Biz aptal değiliz''

22.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün'ün Leicester City ile anlaştığı öğrenilmişti. Bu anlaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar'dan Galatasaray yönetimine ilginç bir mesaj verildi.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda el sıkıştığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO

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Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon euro olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Ahmet Çakar'dan olay yaratan bir açıklama geldi.

"BİZ APTAL DEĞİLİZ"

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Hem Morutan hem de Yunus Akgün'ün transferi sonrası konuşan Ahmet Çakar, "Yunus Akgün'ün bonservisi 10 milyon euro eder mi? Ankaragücü, Morutan'a 3 milyon euro bonservis veriyor. Ve bizim bunlara inanmamızı bekliyorlar. Biz aptal değiliz." dedi.

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