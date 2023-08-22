Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine kılıçları çekti! ''Biz aptal değiliz''

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda el sıkıştığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon euro olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Ahmet Çakar'dan olay yaratan bir açıklama geldi.

"BİZ APTAL DEĞİLİZ"

Hem Morutan hem de Yunus Akgün'ün transferi sonrası konuşan Ahmet Çakar, "Yunus Akgün'ün bonservisi 10 milyon euro eder mi? Ankaragücü, Morutan'a 3 milyon euro bonservis veriyor. Ve bizim bunlara inanmamızı bekliyorlar. Biz aptal değiliz." dedi.

