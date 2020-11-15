Ahmet Coşkun’dan yeni il binasına ziyaret

Kasım ayıyla birlikte yeni il binasına taşınan MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. İl Başkanı Naim Karataş’ı yeni il binasında ziyaret eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çalışmalarına yeni il binasında devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, misafir ağırlamaya devam ediyor. Yeni il binasında Başkan Naim Karataş ile bir araya gelen İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun parti binasının hayırlı olmasını diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülke genelinde olduğu gibi Erzurum’da da yenilenip gelişmeye devam ettiğini ve bu durumun geleceğe sağlam adımlar atılmak üzere oluşturulduğunu ifade eden Karataş “Ülkemize ve şehrimize daha güzel hizmetler vermek için yoğun çalışmalar içindeyiz. İl binasına olan ihtiyacımız büyük ölçüde karşılanmış oldu. Gelen misafirlere uygun ortam sunmak ve teşkilatlarımızla daha verimli olabileceğimiz bir yapının ihtiyacını biliyorduk ve bu imkanı şükürler olsun ki el ele vererek karşılamış olduk. Ülkemize, şehrimize ve milliyetçi hareket partisi mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Coşkun’dan Tam Not

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı’nın yeni il binasını görmek ve İl Başkanı Naim Karataş ile gündeme dair konuları görüşmek üzere ziyarette bulunan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Yeni il binamız hayırlara vesile olsun. Daha güçlü Türkiye için atılacak hiçbir adım küçük görülememelidir. Vatandaşlara hizmet yarışında güçlenmeye devam etmeliyiz. İl başkanımızın takdiriyle daha güzel imkanların oluşması için açılan il binamızın bu anlamda hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



