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Ahmet Erbaş: "Kütahya’ya sivil havacılık okulu açılsın"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısına katıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın başkanlık ettiği toplantıda, Milletvekili Erbaş, Turhan’a Kütahya ilçe bağlantı yollarını sorarak kendisinden Kütahya Zafer Havalimanı’na Sivil Havacılık Okulu’nun açılmasını talep etti.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısına katılan komisyon üyesi ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “ Sayın bakanım, Kütahya’yı İzmir’e bağlayan Gediz - Uşak yolunun yaklaşık 11 kilometre yolu kaldı.

Ahmet Erbaş: "Kütahya’ya sivil havacılık okulu açılsın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısına katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın başkanlık ettiği toplantıda, Milletvekili Erbaş, Turhan’a Kütahya ilçe bağlantı yollarını sorarak kendisinden Kütahya Zafer Havalimanı’na Sivil Havacılık Okulu’nun açılmasını talep etti.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplantısına katılan komisyon üyesi ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “ Sayın bakanım, Kütahya’yı İzmir’e bağlayan Gediz - Uşak yolunun yaklaşık 11 kilometre yolu kaldı. Buranında acilen tamamlanmasını istiyoruz. Aynı zamanda Tavşanlı- Domaniç yolumuzun da belirli bir kısmı hala yapılmadı bu yolu da tamamlarsanız, Kütahya - Bursa yoluna alternatif bir yol yapılmış olacaktır” diyerek Bakan Turhan’dan Kütahya yollarının yapılmasını talep etti.

"Atatürk treni Kütahya’da sergilensin"

Toplantıda 30 Ağustos Zafer Bayramının Kütahya için çok önemli olduğuna vurgu yapan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Sayın bakanım, zaferin temellerinin atıldığı topraklar Kütahya sınırları içerisinde yer almaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Kütahya Dumlupınar’da kutlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ’Kütahya seni bekliyor’ adı altında bir etkinlik yaparak, tüm vatandaşlarımızı ilimize davet ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramının daha coşkulu ilimizde kutlanması içinde çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da çok iyi neticeler aldık. Her yıl Dumlupınar’da düzenlenen kutlamalara daha fazla misafir gelmektedir. Ancak Dumlupınar’a gelen misafirlerimizi maalesef Kütahya’ya getiremiyoruz. Burada düzenlenen etkinliklere paralel aynı gün Kütahya’da da farklı etkinlikler yapmak istiyoruz. İzmir’de bulunan Atatürk treninin 30 Ağustos’ta Kütahya’da sergilenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Zafer Havalimanı canlansın"

Zafer Havalimanında yolcu sayısının artırılması konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen başarılı olamadıklarını ifade eden Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Sayın bakanım, ne yaparsak yapalım maalesef Zafer Havalimanını etkin hale getiremedik. Bu alana bir sivil Havacılık Okulu açarsak, bu alanın daha aktif kullanılmasına vesile oluruz. Aynı zamanda burada okuyacak olan öğrenciler de Kütahya’da ikamet edecekleri için ilimizde de ekonomik anlamda bir canlılık oluşacaktır” diye konuştu.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın taleplerine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Gediz-Uşak yolunda çalışmalar devam ediyor. En kısa süre içerisinde bu yol tamamlanacak. Tavşanlı- Domaniç yolu için çalışmalarımız devam ediyor. Burada yeniden ikmal ihalesi yaparak çalışmalara yeniden başlayacağız. İstemiş olduğunuz trenin Kütahya’ya gelebilmesi mümkün ise Atatürk trenin 30 Ağustos Zafer Bayramında Kütahya’ya göndereceğiz“ ifadelerini kullandı.

Ahmet Erbaş:

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