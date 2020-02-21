Ahmet Kural'ın ehliyeti emniyette

Geçen yıl eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı için 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası alan Ahmet Kural'ın adı yine bir olayla gündemde!

Sıla'yla yaşadıkları sırasında alkollü olduğunu söyleyen Kural, önceki gece de alkollü olarak otomobil kullanırken bir trafik kazasına neden oldu.

AHMET KURAL ASLİ KUSURLU

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ahmet Kural saat 22.15 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkiinde otomobiliyle önce N.K. yönetimindeki otomobile, ardından B.Y.’nin kullandığı araca çarptı ve sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken, kazada yaralanan N.K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet Kural da polis merkezine götürüldü. Alkol testinde 1.85 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 1228 TL para cezası kesildi. Trafik raporunda da Kural’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

'EHLİYETİM BENDE' OYUNU!

İfadesi alındıktan sonra evine girerken görüntülenen Ahmet Kural, “Ehliyetinize el konulduğu doğru mu?” sorusuna “Hayır ehliyetim bende” yanıtını verdi.