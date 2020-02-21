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Ahmet Kural'ın ehliyeti emniyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ahmet Kural önceki gece Üsküdar’da zincirleme trafik kazasına karıştı. İki araca çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabilen oyuncu, kazayı yara almadan atlattı. Gazetecilere "Ehliyetim bende" diyen Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Trafik raporunda da Ahmet Kural’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Ahmet Kural'ın ehliyeti emniyette

Geçen yıl eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı için 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası alan Ahmet Kural'ın adı yine bir olayla gündemde!

Sıla'yla yaşadıkları sırasında alkollü olduğunu söyleyen Kural, önceki gece de alkollü olarak otomobil kullanırken bir trafik kazasına neden oldu.

AHMET KURAL ASLİ KUSURLU

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ahmet Kural saat 22.15 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkiinde otomobiliyle önce N.K. yönetimindeki otomobile, ardından B.Y.’nin kullandığı araca çarptı ve sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken, kazada yaralanan N.K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet Kural da polis merkezine götürüldü. Alkol testinde 1.85 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 1228 TL para cezası kesildi. Trafik raporunda da Kural’ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

'EHLİYETİM BENDE' OYUNU!

İfadesi alındıktan sonra evine girerken görüntülenen Ahmet Kural, “Ehliyetinize el konulduğu doğru mu?” sorusuna “Hayır ehliyetim bende” yanıtını verdi.

Ancak Habertürk’ün edindiği bilgilere göre; Ahmet Kural’ın ehliyeti Emniyet Müdürlüğü'nde. Bu gibi durumlarda polis çevirmelerinde 'ehliyeti evde unuttum', 'kaybettim' deseniz dahi GBT uygulamalarında ehliyetinize ne kadar süre el konulduğu net bir şekilde görüldüğü belli oluyor. Ehliyet, Ahmet Kural'da olsa dahi kağıt parçasından bir farkı olmadığı öğrenildi.

HAPİS VE PSİKİYATRİYE KADAR YOLU VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın sitesindeki bilgilere göre alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere para cezası alıyor, ehliyetlerine de geçici süreyle el konuluyor. Bu süre ilkinde 6 ay ikincisinde 2 yıl oluyor. Üçüncüde ise 5 yıl süreyle ehliyete el konulmasının yanı sıra  6 aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanıyor. Sürücüler, 5'inci yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçiyor ve uygun görülmesi durumunda ehliyetlerini geri alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural, ehliyet,

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