Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ve oyuncularla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da düzenlenen akşam yemeğine Genel Sekreter Mesut Urgancılar, yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Umut Şenol, Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da katıldı.

Ismael ve Beşiktaşlı futbolcularla sohbet eden Çebi, Trabzonspor maçında başarılar diledi. ​​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz