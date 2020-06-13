Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun'a: Yaşlanmadan geri gel!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının detaylarını ve takımdaki son gelişmeleri beIN Sports ekranlarına değerlendirdi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etmek istediklerini ifade eden Çebi, Cenk Tosun'a da kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

"HEPSİNDEN MESAJ BEKLİYORUZ"

Beşiktaş taraftarlarından SMS beklediklerini söyleyen Çebi, "Bu lig bitene kadar kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Ekonomik olarak beklentimizi söylememiz mümkün değil. Kimin ne kadar vereceğini bilemezsiniz. Bu kişilerin kendi imkanlarına bağlı. 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarları mesaj atarsa kampanya amacına ulaşacak" şeklinde konuştu.

"ÖZE DÖNÜŞ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Kampanyadan elde edilecek gelirin öze dönüş için kullanacağını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Burada Türk futbolu önemli. Hepsinin ayakta kalması lazım. Hepimiz Türk sporu adına kampanyalara çıkmış kulüplere destek olmalıyız. Bu paraları yeni transferler için kullanmayacağız. Öze dönüş için kullanılacağız" dedi.