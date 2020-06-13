Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun'a: Yaşlanmadan geri gel!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının detaylarını ve takımdaki son gelişmeleri beIN Sports ekranlarına değerlendirdi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etmek istediklerini ifade eden Çebi, Cenk Tosun'a da kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.
Beşiktaş taraftarlarından SMS beklediklerini söyleyen Çebi, "Bu lig bitene kadar kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Ekonomik olarak beklentimizi söylememiz mümkün değil. Kimin ne kadar vereceğini bilemezsiniz. Bu kişilerin kendi imkanlarına bağlı. 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarları mesaj atarsa kampanya amacına ulaşacak" şeklinde konuştu.
Kampanyadan elde edilecek gelirin öze dönüş için kullanacağını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Burada Türk futbolu önemli. Hepsinin ayakta kalması lazım. Hepimiz Türk sporu adına kampanyalara çıkmış kulüplere destek olmalıyız. Bu paraları yeni transferler için kullanmayacağız. Öze dönüş için kullanılacağız" dedi.
Cenk Tosun'a kapılarının açık olduğunu vurgulayan deneyimli spor adamı, "Cenk Tosun'la geçen konuştuk. 'Yaşlanmadan geri gel' dedim. Gülmeye başladı. Kapımız açık ona ama bizdeki parayı kabul etmeli. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz. 60 ise 30. Düşmek zorunda. Kulübün gelirleri bu kadar. Her sene bağış kampanyası mı yapacağız. Beşiktaş transferde genç ve bonservissiz oyunculara yönelecek" sözlerini kullandı.
Son olarak gelecek sezonun yapılanması hakkında konuşan Çebi, "Gökhan Gönül kalsın istiyoruz görüşeceğiz ama tedbirimizi almamız lazım. Caner kalırsa Rıdvan ile devam edebilirler. Sivasspor'dan Fatih Aksoy'u geri alacağız. Elneny gidebilir ya da kalabilir. Temmuz sonunda konuşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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