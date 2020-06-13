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  4. Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun'a: Yaşlanmadan geri gel!

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun'a: Yaşlanmadan geri gel!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 19:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni taraftar kampanyasını, takımdaki son gelişmeleri ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının detaylarını ve takımdaki son gelişmeleri beIN Sports ekranlarına değerlendirdi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etmek istediklerini ifade eden Çebi, Cenk Tosun'a da kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

"HEPSİNDEN MESAJ BEKLİYORUZ"

Beşiktaş taraftarlarından SMS beklediklerini söyleyen Çebi, "Bu lig bitene kadar kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Ekonomik olarak beklentimizi söylememiz mümkün değil. Kimin ne kadar vereceğini bilemezsiniz. Bu kişilerin kendi imkanlarına bağlı. 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarları mesaj atarsa kampanya amacına ulaşacak" şeklinde konuştu.

"ÖZE DÖNÜŞ İÇİN KULLANACAĞIZ"

Kampanyadan elde edilecek gelirin öze dönüş için kullanacağını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Burada Türk futbolu önemli. Hepsinin ayakta kalması lazım. Hepimiz Türk sporu adına kampanyalara çıkmış kulüplere destek olmalıyız. Bu paraları yeni transferler için kullanmayacağız. Öze dönüş için kullanılacağız" dedi.

"CENK'E KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Cenk Tosun'a kapılarının açık olduğunu vurgulayan deneyimli spor adamı, "Cenk Tosun'la geçen konuştuk. 'Yaşlanmadan geri gel' dedim. Gülmeye başladı. Kapımız açık ona ama bizdeki parayı kabul etmeli. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz. 60 ise 30. Düşmek zorunda. Kulübün gelirleri bu kadar. Her sene bağış kampanyası mı yapacağız. Beşiktaş transferde genç ve bonservissiz oyunculara yönelecek" sözlerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son olarak gelecek sezonun yapılanması hakkında konuşan Çebi, "Gökhan Gönül kalsın istiyoruz görüşeceğiz ama tedbirimizi almamız lazım. Caner kalırsa Rıdvan ile devam edebilirler. Sivasspor'dan Fatih Aksoy'u geri alacağız. Elneny gidebilir ya da kalabilir. Temmuz sonunda konuşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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