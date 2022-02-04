Ahmet Nur Çebi'den gündeme dair açıklamalar:

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Benfica'dan transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladıkları Gedson Fernandes'i uzun süredir istediklerini ve şartların oluşmasıyla bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çebi, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes'in taraftarın istediği bir isim olduğuna dikkati çeken Çebi, "Taraftarların sevdiği, istediği, güvendiği futbolcular vardır ve onların transfer edilmesini isterler. Yapıldığında da mutluluk duyarlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız çerçevesinde yapıyoruz. Gedson transferinde taraftarları mutlu ettiysek ne mutlu ama asıl amacımız takıma fayda sağlayacak transfer yapmak. Gedson da böyle transferdi, seneye planladığımız oyuncu olduğu için transferini gerçekleştirdik." dedi.

Bu oyuncunun transferini geçen seneden beri istediklerini hatırlatan Çebi, "Şartlar bu zamanda yapacak hale geldi. Süreç daha önce başlamıştı. Başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak istediğimiz oyuncu değildi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarına değinen Çebi, şunları söyledi:

"Galatasaray'ın önceliği olmamış olabilir, bizim önceliğimizdi. Galatasaray istememiş olabilir, saygı duyuyorum, doğrudur da. Bizim için Gedson önemliydi. Bir taraftar grubu istediği futbolcu geldiğinde mutlu olabilir, diğer taraftar grubu mutsuz olabilir. Bunu belli bir ayarda yapmak lazım. Sonuç itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş Türkiye'nin sayılı, değerli kulüpleridir. Sadece sahada rakip olduğumuzu düşünüyoruz. Transferde rekabet amaçladığımız olay değil. Biz sadece istediğimiz oyuncuyu almak için yola çıkarız. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çıkarır ne de Galatasaray'ı aşağı çeker. Camiaların değerini değiştirmez."

- Kadro dışı kalan oyuncuların gitmemesine tepki gösterdi

Yeni transferlerin olup olmayacağı sorusuna Çebi, "Şu an için kadro dışı kalan arkadaşlar gitmese dahi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek yeteri kadar futbolcumuz var, onlara güveniyoruz. Sadece sakatlıklar ve talihsizliklerden dolayı istediğimiz noktalarda olamadık." diye yanıtladı.

Kadro dışı kalan Adem Ljajic, Douglas, Fabrice Nsakala, Jeremain Lens'in başka takımlara gitmemesine tepki gösteren Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum, bu nasıl futbolculuk, nasıl profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var. Yan tarafta bir sene koşup para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız. Zaten bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etmeyecekleri aşikarmış. Fiyatları yüksek biliyoruz, 'bir kısmını karşılayalım' dememize rağmen gelen burada koşmayı tercih ederek tekliflere olumsuz yanıt veren oyuncularla yolumuzu ayırdığımız için bugün doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. Bu oyuncuların gitmesi de transfer yapacağımız anlamına gelmeyecek. Ara transferde oyuncu alımı söz konusu olmayacak."

Gelecek sezon için planlamaları yaptıklarını ve Gedson transferinin bunun bir parçası olduğunu kaydeden Çebi, "Bulduklarımız olduğu takdirde transferlerimiz devam edecek. Ama mümkün oldukça altyapıdan katkı verecek çocuklarla yola devam etmeyi düşünüyoruz. Bütçelerin gelecek yıl yarısı kadar olmayacağını bilerek hareket etmek durumundayız. Şansızlık olarak gördüğümüz konunun genç jenerasyonu değerlendirmek ve Beşiktaş'ı daha da gençleştirmek için avantaj olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Her konuda çalışıyoruz"

Bir basın mensubunun gelecek sezon için Luis Suarez ve Alexandre Lacazette gibi isimlerin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Her konuda çalışıyoruz. Alternatif koyabilecek planlarımız var. Gelecek sezon için biraz daha erken hareket etmek istiyoruz. Birkaç marka isim olabilir ama markaları kendimiz yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli ile devam edeceklerini yineleyen Çebi, "Defalarca Önder Karaveli hocayla devam edeceğimi söyledim. Hocamızı seviyoruz. Şu anki tavrı, aldığı sonular dahil olmak üzere başarılı buluyoruz. Önder Karaveli'den başka hocanın konuşulması doğru değil. Şenol hoca kıymetli biri, kendisini seviyoruz. Şampiyonluklar da yaşattı. Ama benim hocam Önder Karaveli, yola onunla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçta da taraftarlardan destek istedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise sezon planlamasını erken yapmak istediklerini belirterek, "Ligi bitireceğimiz konumdan bağımsız olarak düşünüyoruz. Gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarına katılmak için elemeler oynamak lazım. Genelde takımlar yaz kamplarına çok hazır gitmiyorlar, zorluklar yaşıyorlar. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince sezonu erken yapılandırma aşamasındayız. Şubat, mart ayları gibi gelecek sezon için eklemeler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

