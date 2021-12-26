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Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yeriz, bunun mükafatını alırız

26.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan verdiği röportajda siyaset ve ekonomiye dair konuştu. Ahmet Özhan "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yeriz, bunun mükafatını alırız

Sanat dünyasında 50 yılını dolduran, tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Türkiye siyaseti ve ekonomisine dair görüşlerini dile getirdi. Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a verdiği röportajda konuşan Özhan "Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİR EKMEK YERKEN BUNU YARIM EKMEĞE DÜŞÜRECEĞİZ"

"Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım" ifadesini kullananan Ahmet Özhan "Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim." dedi.

Muhaliflerin kendilerini din karşıtlığı üzerine konumlandırdığını söyleyen sanatçı Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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