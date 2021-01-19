YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

19.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Yunanistan’da İslam dini hakkında çıkan söylemler ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir” dedi.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Yunanistan’da İslam dini hakkında çıkan söylemler ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir” dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan’da İslam’ın din olmadığı söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Ahmet Taş, “Yunanistan başpiskoposu İeronimos toplum önünde yaptığı bir konuşmada İslam’ın bir din olmadığı İslam’ın mensubu olan Müslümanların da savaş yanlısı insanlar olduğunu söyledi. Allah’ın insanoğluna gönderdiği son din olan İslam dini ve onun mensubu olan Müslümanlara karşı üstelik toplum önünde bir konuşmada söylenen akıl, mantık ve vicdan dışı bu konuşma ve yaklaşım asla kabul edilemez. Allah’ın gönderdiği son din olan, mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce dinimiz İslam barış, esenlik, adalet, kardeşlik dini olup başpiskopos İeronimos’un tüm yalancı ithamlarından uzaktır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak başpiskopos İeronimos’un gerçek, akıl ve vicdan dışı yaklaşım ve beyanatı için şiddetle kınıyor, İslam dininin mensubu olmaktan onur duyduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, Yunanistan başpiskoposunun sözlerini karşılığı olmayan, yok hükmünde boş sözler olarak kabul ediyoruz” dedi.

Gazeteci, siyasetçi ve televizyon programcılarının darp edilmesine sebep olan şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Son günlerde ülkemizde gazeteci, siyasetçi, televizyon programcılarına yönelik faili meçhul saldırılar dikkat çekmeye başladı. Siyasetçi Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurlu ve programcı Afşin Hatipoğlu 15 Ocak günü Ankara’da saldırıya uğrayarak darp edildiler. Ülkemizde siyasetçinin siyasetle uğraşması, gazetecinin mesleğinin gereğini yapması, televizyon programcısının mesleği ile ilgili görevini yapması devletin ve kanunların güvencesi altındadır. Ülkemizin başkentinde görevini yapan insanların güpegündüz faili meçhul silahlı insanlarca saldırıya uğrayıp darp edilmesi, günlerce hastanede kalmaları canı önce Allah’a sonra devletin korumasına emanet olan insanımız açısından kaygı ve endişe verici bir durumdur. Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği olarak Ankara’da meydana gelen ve insanımızı korku ve endişeye sevk eden bu tür olayların bir daha yaşanmaması, saldırıların faillerinin bir an önce yakalanarak adalete önüne çıkarılması için emniyet güçlerini göreve davet ediyor, saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sultan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Deniz Türüç’ten Kayserispor paylaşımı

Deniz Türüç’ten Kayserispor paylaşımı

Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Melikgazi Belediyesi’nden Gürpınar’a mahalle fırını

Melikgazi Belediyesi’nden Gürpınar’a mahalle fırını

Avrupa Kayserililer Birliği’nden uzaktan eğitime ’tablet’ desteği

Avrupa Kayserililer Birliği’nden uzaktan eğitime ’tablet’ desteği

Dünya Büyükşehir TV ile Kayseri’yi ‘canlı’ izliyor

Dünya Büyükşehir TV ile Kayseri’yi ‘canlı’ izliyor

Talas’ta 15 günde 12 yeni iş yeri açıldı

Talas’ta 15 günde 12 yeni iş yeri açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.