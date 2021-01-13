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Ahmet Yahşi’ye son görev

13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Ahmet Yahşi’ye son görev

Yeni Adana gazetesinin eski Yazıişleri Müdürü Ahmet Yahşi, Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.1 Ocak 1941 tarihinde Saimbeyli’de dünyaya gelen Ahmet Yahşi, 80 yıllık yaşamının 50 yılını basında geçirdi.

Yeni Adana gazetesinin eski Yazıişleri Müdürü Ahmet Yahşi, Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.
1 Ocak 1941 tarihinde Saimbeyli’de dünyaya gelen Ahmet Yahşi, 80 yıllık yaşamının 50 yılını basında geçirdi. Emekli öğretmen olan Yahşi, Karataş’ta görev yaptı. 10 yıl Karaisalı’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptı. Öğretmenliği döneminde Anadolu Ajansı’nda yurt haberleri muhabirliği görevinde bulundu. Emekli olduktan sonra 1985 yılında Yeni Adana gazetesinde işe başlayan Yahşi uzun süre gazetenin Yazıişleri Müdürlüğü görevini sürdürdü.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Yahşi Tufanbeyli’nin Karsavuran Mahallesinde toprağa verildi.

Ahmet Yahşi’ye son görev

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