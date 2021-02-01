Ahmet Yeşil sergisi, yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ressam Ahmet Yeşil’in eserlerinin yer aldığı ‘Yer, Zaman ve Mekan’ adlı sergiyle yüzlerce sanatseveri ağırladı. 21 Kasım’da açılışı gerçekleştirilen ve 30 Ocak’ta sona eren sergiyi bine yakın kişi gezdi.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde Ahmet Yeşil’in en geniş kapsamlı sergisi olan ‘Yer, Zaman, Mekan’ sergisi sona erdi. Geçtiğimiz kasım ayında açılışı gerçekleştirilen ve 30 Ocak’ta sona eren sergiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Pandemi önlemleri kapsamında randevu ile gezilen sergide sanatseverler, Ahmet Yeşil’in esrelerini inceleme fırsatı buldu.

Yenişehir Belediyesi Sanat Galerileri Danışmanı Kurulu Üyesi Aynur Sakuçoğlu, pandemi koşullarından dolayı ziyaretlerin randevu ile alındığını ve buna rağmen yüzlerce sanatseverin sergiyi gezme fırsatı bulduğunu söyledi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisini kente kazandırdığını anımsatan Sakuçoğlu, “21 Kasım 2020 tarihinde görkemli bir açılışla halkımızın hizmetine sunulan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’nin açılışı, aynı zamanda Ahmet Yeşil’in ilk defa tüm çalışmalarından örneklerin ve koleksiyonlarının bir arada olduğu büyük bir serginin açılmasına olanak sağladı. 16 Aralık tarihinde kapanması düşünülen serginin, yoğun talep üzerine 1 ay daha uzatılmasına karar verilmişti. 30 Ocak tarihinde kapanan küratörlüğünü Veli Mert’in üstlendiği ‘Yer, Zaman, Mekan’ sergisini başta milletvekillerimiz ve kentimizin üst düzey protokolü olmak üzere, pandemi koşullarına rağmen 700 kişinin üstünde ziyaretçi kabul etti” dedi.

Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinin önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurgulayan Sakuçoğlu, “Serginin bağlamını desteklemek amacıyla küratöryel gezi başlığı altında programlanarak çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımından oluşan gruplarla gerçekleştirilmiştir. İlk açılışını Ahmet Yeşil sergisi ile yapan galeriler, bundan sonra ulusal ve uluslararası etkinliklerin yanı sıra, kentimiz sanatçıları ile yapacağı farklı sergi ve faaliyetlerle çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

